Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 14 грудня.

В Україні смертність від коронавірусу зараз є меншою за пікові показники весняної хвилі. В середньому щодня від Covid-19 помирає 385 людей.

– Смертність демонструє непоганий тренд на спад: -13% за останній тиждень. Станом на зараз, ми вийшли на показник смертності, який є меншим за пікові значення попередньої весняної хвилі, – зазначив експерт.

Ганиченко наголосив, що такий показник смертності досі є високим. Але якщо на піку Covid-19 в Україні фіксували близько 650-700 в середньому за добу, то зараз цей показник – 386 осіб.

Також він розповів, що госпіталізації з коронавірусом у країні рухаються на рівні плато, який спостерігався на початку 2021 року. Виписки переважають над тими, хто потрапив у лікарню з Covid-19, на 28%.

У країні спостерігається розвантаження медичної системи. За чотири тижні зайнятість ліжок з киснем зменшилася у два рази – з 70% до 35%.

Станом на 14 грудня в Україні зафіксували 7 283 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 27 130 людям, а померли – 387 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: KSE