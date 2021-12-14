В Украине смертность от коронавируса сейчас меньше пиковых показателей весенней волны. В среднем ежедневно от Covid-19 умирает 385 человек.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 14 декабря.

— Смертность демонстрирует неплохой тренд на спад: -13% за последнюю неделю. По состоянию на сейчас, мы вышли на показатель смертности, который меньше пиковых значений предыдущей весенней волны, — отметил эксперт.

Ганиченко подчеркнул, что такой показатель смертности все еще является высоким. Но если на пике Covid-19 в Украине фиксировали около 650-700 в среднем за сутки, то сейчас этот показатель — 386 человек.

Также он рассказал, что госпитализации с коронавирусом в стране движутся на уровне плато, который наблюдался в начале 2021 года. Выписки преобладают над теми, кто попал в больницу с Covid-19, на 28%.

В стране наблюдается разгрузка медицинской системы. За четыре недели занятость коек с кислородом уменьшилась в два раза — с 70% до 35%.

По состоянию на 14 декабря в Украине зафиксировали 7 283 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 27 130 людям, а умерли – 387 пациентов. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: KSE