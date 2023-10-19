Впервые украинский тренинговый центр PULSE провел тренинг по тактической медицине с представителями армии Эстонии, страны, которая является членом НАТО.

Обмен военно-медицинским опытом три дня проходил в эстонском городе Тарту. Он включал лекции и симуляционные занятия.

В беспрецедентном мероприятии приняли участие около 50 представителей ВС Эстонии и различных организаций внутри эстонской армии, включая представителей Военной академии. Украинский тренинговый центр PULSE представляла команда из шести опытных инструкторов.

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Это важный шаг в военно-медицинском сотрудничестве между Эстонией и Украиной. В долгосрочной перспективе такое сотрудничество позволит эстонским партнерам эффективнее оказывать целевую поддержку нашей стране. И четче представлять роль тактической медицины в полномасштабной современной войне.

Программа тренинга включала изучение боевых травм, характерных для современной войны, а также подходы к работе в полевых госпиталях, которые могут предоставлять интенсивную терапию и расширенную поддержку жизни.

Участники тренинга также участвовали в симуляциях на основе реальных сценариев под руководством украинских специалистов.

Начатый проект такого сотрудничества свидетельствует о решимости Украины укреплять международные связи, усиливая возможности своих партнеров из стран НАТО.

Эстония является одной из стран, где НАТО развернул многонациональную батальонную боевую группу, поэтому полученный опыт по такмеду также будет способствовать общеевропейской безопасности.

— Это большой шаг вперед в укреплении сотрудничества между нашими странами, поскольку Эстония как член НАТО играет решающую роль в региональной безопасности, — отметил Федор Сердюк, соучредитель PULSE.

Как отметил представитель эстонской стороны Вальтер Воометс, Силы обороны Эстонии, в частности Центр военной медицины и медицины катастроф, поддерживают Украину всеми возможными способами. В частности, Военная академия Эстонии уже подготовила более 100 боевых медиков для Вооруженных сил Украины и продолжает это делать.

Эстонцы отметили, опыт, которым поделились эксперты из PULSE, безусловно, улучшит практические навыки студентов военной академии, поможет быть готовыми к потенциальному кризису или войне в будущем.

Эстония всегда демонстрировала непоколебимую поддержку Украины, предоставляя гуманитарную и военную помощь, принимая раненых украинских военных, обучая боевых медиков взвода и обмениваясь разведданными.

Теперь благодаря сотрудничеству в обучении по тактической медицине между PULSE и Вооруженными силами Эстонии партнерство между двумя странами может выйти на новый уровень.

Источник и фото: PULSE