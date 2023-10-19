Уперше український тренінговий центр PULSE провів тренінг з тактичної медицини з представниками армії Естонії, країни, яка є членом НАТО.

Обмін військово-медичним досвідом проходив три дні в естонському місті Тарту. Він складався з лекцій і симуляційних занять.

У безпрецедентному заході взяли участь близько 50 представників ЗС Естонії та різних організацій естонської армії, включно з представниками Військової академії. Український тренінговий центр PULSE представляла команда з шести досвідчених інструкторів.

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Це важливий крок у військово-медичній співпраці між Естонією та Україною. У довгостроковій перспективі така співпраця дозволить естонським партнерам ефективніше надавати цільову підтримку нашій країні й чіткіше уявляти роль тактичної медицини в повномасштабній сучасній війні.

Програма тренінгу містила вивчення бойових травм, характерних для сучасної війни, а також підходи до роботи у польових шпиталях, які мають змогу надавати інтенсивну терапію та розширену підтримку життя.

Учасники тренінгу також брали участь у симуляціях на основі реальних сценаріїв під керівництвом українських фахівців.

Започаткований проєкт такої співпраці свідчить про рішучість України зміцнювати міжнародні зв’язки, посилюючи можливості своїх партнерів з країн НАТО.

Естонія є однією з країн, де НАТО розгорнув багатонаціональну батальйонну бойову групу, тому отриманий досвід з такмеду також сприятиме загальноєвропейській безпеці.

– Це великий крок вперед у зміцненні співпраці між нашими країнами, оскільки Естонія як член НАТО відіграє вирішальну роль у регіональній безпеці, – зазначив Федір Сердюк, співзасновник PULSE.

Як зазначив представник естонської сторони Вальтер Воометс, Сили оборони Естонії, зокрема Центр військової медицини та медицини катастроф, підтримують Україну усіма можливими способами. Зокрема, Військова академія Естонії вже підготувала понад 100 бойових медиків для Збройних сил України і продовжує це робити.

Естонці зазначили, досвід, яким поділилися експерти з PULSE, безумовно, покращить практичні навички студентів військової академії, допоможе бути готовими до потенційної кризи чи війни в майбутньому.

Естонія завжди демонструвала непохитну підтримку України, надаючи гуманітарну та військову допомогу, приймаючи поранених українських військових, навчаючи бойових медиків взводу та обмінюючись розвідданими.

Тепер завдяки співпраці у навчанні з тактичної медицини між PULSE та Збройними силами Естонії партнерство між двома країнами може вийти на новий рівень.

Джерело і фото: PULSE