Украинские медики выявили новую мутацию штамма Дельта

Украинские медики зафиксировали новую разновидность штамма коронавируса Дельта.

В частности, были проверены образцы из семи регионов страны, в ходе чего были замечены новые мутации этого варианта коронавируса.

По словам украинских медиков, была зафиксирована значительно большая смертность из-за этого штамма, чем у исходного варианта.

Как отметили в Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ, этот штамм больше всего распространен в России.

Исследователи проанализировали 74 образца у зараженных из девяти регионов в период с 18 ноября по 1 декабря в таких городах, как Днепр, Сумы, Полтава, Николаев, Житомир и Одесса.

По словам медиков, высокий уровень смертности в Украине по сравнению с другими странами может быть связан с особенностями штаммов Дельта. Ученые отметили, что штамм Омикрон в образцах не был обнаружен.

Исследователи не уверены, что вариант коронавируса из Южной Африки может вытеснить так быстро вариант Дельта. Исследователи уже выяснили, что Омикрон приводит к более легкому течению болезни.

Исследования нового штамма коронавируса продолжаются по заказу Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: Институт молекулярной биологии и генетики