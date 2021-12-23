Українські медики виявили нову мутацію штаму Дельта

Українські медики зафіксували новий різновид штаму коронавірусу Дельта.

Зокрема, було перевірено зразки із семи регіонів країни, під час чого було помічено нові мутації цього варіанту коронавірусу.

За словами українських медиків, було зафіксовано значно більшу смертність через цей штам, ніж у вихідного варіанту.

Як зазначили в Інституті молекулярної біології та генетики НАНУ, цей штам найбільше поширений у Росії.

Дослідники проаналізували 74 зразки у заражених із дев’яти регіонів у період з 18 листопада до 1 грудня у таких містах, як Дніпро, Суми, Полтава, Миколаїв, Житомир та Одеса.

За словами медиків, високий рівень смертності в Україні, порівняно з іншими країнами, може бути пов’язаний з особливостями штамів Дельта. Вчені зазначили, що штам Омікрон у зразках не було виявлено.

Дослідники не впевнені, що варіант коронавірусу з Південної Африки може витіснити так швидко варіант Дельта. Дослідники вже з’ясували, що Омікрон призводить до легшого перебігу хвороби.

Дослідження нового штаму коронавірусу продовжуються на замовлення Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: Інститут молекулярної біології та генетики