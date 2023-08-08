Британские ученые сообщили, что обнаружили новый, неизвестный науке вид микроба Globicatella, вызывающий обширную инфекцию мягких тканей у человека.

Обнаружение стало возможным благодаря агрессивному бродячему коту.

Прямо на улице животное покусало за руку 48-летнего британца, который, предположительно, хотел котенка погладить.

Мужчина вынужден был обратиться за медицинской помощью, потому что у него через восемь часов после уличного инцидента очень отекла кисть покусанной руки.

Врачи обнаружили множественные укусы и царапины, сделали, как и положено, пострадавшему прививку от бешенства, промыли раны антисептическим раствором, смазали йодом, перевязали руку и отправили домой.

Однако через сутки пациент вернулся. Врачи были ошарашены: отек распространился на пальцы и предплечье. Более того, наблюдался некроз тканей.

Врачи должны были удалить сильно пораженные участки руки, внутривенно ввели сильные антибиотики, другие — таблетированные — пациенту назначили еще на пять дней.

Удаленные ткани направили на лабораторную диагностику. И были удивлены, получив результаты — возбудитель инфекции, который выделили в лаборатории, не был зарегистрирован в базе данных известных бактерий.

Его идентифицировали как представителя рода Globicatella. Этот род бактерий хорошо известен, но новый представитель отличался от зарегистрированного на 20,29%, то есть, был совершенно новым.

Мужчину спасло то, что ему назначили антибиотики, которые лечат от инфекций, вызванных уже известной бактерией Globicatella.

Через неделю пациент выздоровел, а ученые опубликовали научную статью в журнале Emerging Infectious Diseases.

До этого было известно, что Globicatella, вернее известный ее вид, вызывает у человека инфекции кровотока, сердца, центральной нервной системы и мочевыводящих путей. Но как именно заражается человек этой бактерией, не было известно.

Ученые убеждены, что этот случай свидетельствует, что коты могут быть источником не только хорошо известных и описанных, но и неизвестных, еще не описанных потенциальных возбудителей болезней у людей.

Источник и фото: Emerging Infectious Diseases