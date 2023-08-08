Британські вчені повідомили, що виявили новий, невідомий науці вид мікроба Globicatella, що викликає обширну інфекцію м’яких тканин у людини.

Знахідка стала можливою через агресивного бродячого кота.

Прямо на вулиці тварина покусала за руку 48-річного британця, який, імовірно, хотів кошеня погладити.

Чоловік змушений був звернутися за медичною допомогою, бо й нього через вісім годин після вуличного інциденту дуже набрякла кисть покусаної руки.

Лікарі виявили множинні укуси і подряпини, зробили, як і годиться, постраждалому щеплення від сказу, промили рани антисептичним розчином, змазали йодом, перев’язали руку і відправили додому.

Проте через добу пацієнт повернувся. Лікарі були ошелешені: набряк поширився на пальці та передпліччя. Більше того, спостерігався некроз тканин.

Лікарі мусили видалити сильно уражені ділянки руки, внутрішньовенно ввели сильні антибіотики, інші – таблетовані – пацієнту призначили ще на п’ять днів.

Видалені тканини направили на лабораторну діагностику. І були здивовані, отримавши результати, – збудник інфекції, який виділили в лабораторії, не був зареєстрований у базі даних відомих бактерій.

Його ідентифікували, як представника роду Globicatella. Цей рід бактерій добре знаний, але новий представник відрізнявся від зареєстрованого на 20,29%, тобто, був зовсім новим.

Чоловіка врятувало те, що йому призначили антибіотики, які лікують від інфекцій, спричинених уже відомою бактерією Globicatella.

Через тиждень пацієнт видужав, а вчені опублікували наукову статтю в журналі Emerging Infectious Diseases.

До цього було відомо, що Globicatella, вірніше відомий її вид, спричиняє в людини інфекції кровотоку, серця, центральної нервової системи та сечовивідних шляхів. Але як саме заражається людина цією бактерію не було відомо.

Учені переконані, що цей випадок свідчить, що коти можуть бути джерелом не тільки добре відомих і описаних, але й невідомих, ще не описаних потенційних збудників хвороб у людей.

Джерело і фото: Emerging Infectious Diseases