По всей стране проходят специальные тренинги для работников ГСЧС, где спасателей обучают оказанию первой помощи пострадавшим от всевозможных бедствий.

В частности, в течение июня-июля в тренингах приняли участие более 500 украинских спасателей.

Обучение для них по программе Первый на месте происшествия проводит FAST Первая помощь и спецподготовка.

Многим премудростям домедицинской помощи уже научились спасатели Донетчины, Харькова, Запорожья, Сум, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Днепра, Чернигова и Киева.

К примеру, обучение спасателей Донецкой области было организовано в партнерстве с благотворительным проектом поддержки украинских пожарных, спасателей и саперов Украинские огнеборцы.

Тренинги для ГСЧС в других регионах тоже стали возможными при поддержке ряда международных организаций.

В рамках программы Первый на месте происшествия украинские спасатели под сопровождением инструкторов разбирались, как работать и оказывать первую помощь в зонах опасности.

В частности, практиковались оценивать состояние пострадавшего по протоколу MARCH, останавливать массивные кровотечения различными методами — от турникетов до тампонирования.

А еще накладывали израильский бандаж, обеспечивали проходимость дыхательных путей, ставили назофарингеальный воздуховод, оказывали помощь при пневмотораксе, травмах головы, переохлаждении…

Учились правильно переносить пострадавшего.

Обучение проходило с использованием современного тренировочного оборудования и в специально смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальным.

— Благодаря нашим партнерам и донорам, спасатели ГСЧС получают такую же подготовку, как и их коллеги в странах, которые считаются образцом спасательного искусства, — отметил соучредитель FAST Федор Сердюк.

Источник и фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка