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Взрыв изувечил лицо до неузнаваемости: в Днепре спасают 27-летнего сотрудника ГСЧС

23 мая 2023, 15:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мечникова

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасают 27-летнего сотрудника ГСЧС, которому во время бомбардировки города изувечило лицо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Война забрала мое лицо… Эти слова Александра полностью воспроизводят все ужасы вражеских бомбардировок. Тысячи военных и гражданских не могут себя узнать после снятия марлевых повязок, — пишет Рыженко.

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Медик сообщил, что Александр с родителями и супругой живет в Днепре. Два дня назад, после вражеской бомбардировки, его доставили в больницу Мечникова.

— У Александра множественные рваные раны мягких тканей лица, носа, нижней и верхней губы, щеки, раздавленная травма лобного участка, перелом вилочной кости, гайморовых пазух, решеток, костей носа, разбитые глаза, — пишет Рыженко.

После суток в реанимации хирург Алексей Комок и его команда восстанавливает лицо парня буквально по лоскуткам и косточкам. Чтобы его могли узнать не только родные и близкие…

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова Медики Операция
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