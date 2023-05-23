Співробітники Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова рятують 27-річного співробітника ДСНС, якому під час бомбардування міста понівечило обличчя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Війна забрала моє обличчя… Ці слова Олександра повністю передають усі жахи ворожих бомбардувань. Тисячі військових і цивільних не можуть себе впізнати після зняття марлевих пов’язок, – пише Риженко.

Медик повідомив, що Олександр із батьками і дружиною живуть у Дніпрі. Два дні тому, після ворожого бомбардування, його доставили в лікарню Мечникова.

– В Олександра множинні рвані рани м’яких тканин обличчя, носа, нижньої і верхньої губи, щоки, травма лобової ділянки, перелом вилкової кістки, гайморових пазух, решіток, кісток носа, розбиті очі, – пише Риженко.

Після доби в реанімації хірург Олексій Комок і його команда відновлюють обличчя хлопця буквально по клаптиках і кісточках. Щоб його могли впізнати не тільки рідні та близькі…

Джерело: Сергій Риженко