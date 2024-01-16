В столице, в детской больнице Охматдет, провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка, который не мог полноценно дышать.

Редкое заболевание

Мальчик родился с редким заболеванием, которое встречается не чаще одного раза на 130 тыс. новорожденных — асфиктической торакальной дистрофией, или Jeune’s syndrome.

Это заболевание характеризуется маленькой грудной клеткой с колоколообразной формой. Из-за этого ограничивается функция легких.

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Большинство детей, страдающих этим недугом, умирают в результате дыхательной недостаточности или повторной пневмонии, или становятся зависимыми от аппаратов искусственного дыхания.

Уникальная операция

Хирурги киевского Охматдета применили метод латеральной торакальной экспансии.

Им впервые воспользовался американский хирург Терренс Дэвис в 1995 году.

Такую операцию ранее проводили только в некоторых клиниках США, Великобритании и Италии.

Во время вмешательства хирурги пересекают шесть ребер и соединяют их металлическими конструкциями, таким образом, что из длинных сегментов двух ребер делается одно вдвое длиннее. Так увеличивается объем грудной клетки.

В столичном Охматдете операцию провели в два этапа: на правом боку, когда мальчику было 1,5 месяца, и на левом в 2,5 месяца жизни.

Сейчас малыш тренируется самостоятельно дышать, его послеоперационные раны уже зажили, а объем грудной клетки увеличился.

Медики надеются, что мальчик в будущем сможет самостоятельно дышать.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдит