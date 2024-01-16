В столице, в детской больнице Охматдет, провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка, который не мог полноценно дышать.
Редкое заболевание
Мальчик родился с редким заболеванием, которое встречается не чаще одного раза на 130 тыс. новорожденных — асфиктической торакальной дистрофией, или Jeune’s syndrome.
Это заболевание характеризуется маленькой грудной клеткой с колоколообразной формой. Из-за этого ограничивается функция легких.
Большинство детей, страдающих этим недугом, умирают в результате дыхательной недостаточности или повторной пневмонии, или становятся зависимыми от аппаратов искусственного дыхания.
Уникальная операция
Хирурги киевского Охматдета применили метод латеральной торакальной экспансии.
Им впервые воспользовался американский хирург Терренс Дэвис в 1995 году.
Такую операцию ранее проводили только в некоторых клиниках США, Великобритании и Италии.
Во время вмешательства хирурги пересекают шесть ребер и соединяют их металлическими конструкциями, таким образом, что из длинных сегментов двух ребер делается одно вдвое длиннее. Так увеличивается объем грудной клетки.
В столичном Охматдете операцию провели в два этапа: на правом боку, когда мальчику было 1,5 месяца, и на левом в 2,5 месяца жизни.
Сейчас малыш тренируется самостоятельно дышать, его послеоперационные раны уже зажили, а объем грудной клетки увеличился.
Медики надеются, что мальчик в будущем сможет самостоятельно дышать.
Источник: НДСБ Охматдет
Фото: НДСБ Охматдит