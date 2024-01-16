У столиці, в дитячій лікарні Охматдит, провели унікальну операцію на грудній клітці дитини, яка не могла повноцінно дихати.

Рідкісне захворювання

Хлопчик народився із рідкісним захворюванням, яке зустрічається не частіше одного разу на 130 тис. новонароджених – асфіктичною торакальною дистрофією, або Jeune’s syndrome.

Це захворювання характеризується маленькою грудною кліткою з дзвіноподібною формою. Через це обмежується функція легень.

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Більшість дітей, які страждають цією недугою, помирають внаслідок дихальної недостатності чи повторної пневмонії або стають залежними від апаратів штучного дихання.

Унікальна операція

Хірурги київського Охматдиту застосували метод латеральної торакальної експансії.

Ним вперше скористався американський хірург Терренс Девіс у 1995 році.

Таку операцію раніше проводили тільки в деяких клініках США, Великої Британії та Італії.

Під час втручання хірурги пересікають шість ребер та з’єднують їх металевими конструкціями, таким чином, що з довгих сегментів двох ребер робиться одне вдвічі довше. Так збільшується об’єм грудної клітки.

В столичному Охматдиті операцію провели у два етапи: на правому боці, коли хлопчику було 1,5 місяця, та на лівому у 2,5 місяця життя.

Зараз малюк тренується самостійно дихати, його післяопераційні рани вже загоїлися, а обʼєм грудної клітки збільшився.

Медики мають надію, що хлопчик у майбутньому зможе самостійно дихати.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит