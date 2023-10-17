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Уникальная операция на лице. В Виннице восстановили внешность пациенту с опухолью челюсти

17 октября 2023, 15:44
Марина Мелехова редактор
Уникальная операция на лице. В Виннице восстановили внешность пациенту с опухолью челюсти
Источник: Pixabay

В Виннице провели хирургическое вмешательство пациенту с опухолью челюсти. Уникальную для Винницкой области органосохраняющую операцию в области лица выполнила команда врачей Клинического центра челюстно-лицевой хирургии Винницкой областной клинической больницы им. Н.И. Пирогова

Особенность этой операции заключалась в том, что медики осуществили реконструкцию послеоперационного дефекта нижней челюсти с помощью собственного костного трансплантата пациента.

Такая инновационная методика помогла не только восстановить нормальную анатомию лица, но и избежать выраженной деформации и нарушения чувствительности.

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Источник: Винницкая областная клиническая больница имени Н.И. Пирогова

Теги
Вінниця медична допомога Операция Пластична операція
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