Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Унікальна операція на обличчі. У Вінниці відновили зовнішність пацієнту з пухлиною щелепи

17 Жовтня 2023, 15:44
Марина Мелехова редактор
Унікальна операція на обличчі. У Вінниці відновили зовнішність пацієнту з пухлиною щелепи
Джерело: Pixabay

У Вінниці провели хірургічне втручання пацієнту з пухлиною щелепи. Унікальну для Вінничини органозберігаючу операцію в ділянці обличчя виконала команда лікарів Клінічного центру щелепно-лицевої хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Особливість цієї операції полягала в тому, що медики здійснили реконструкцію післяопераційного дефекту нижньої щелепи за допомогою власного кісткового трансплантату пацієнта.

Така інноваційна методика допомогла не лише відновити нормальну анатомію обличчя, а й уникнути вираженої деформації та порушення чутливості.

Зараз дивляться
Читайте також:
ЛьвівУнікальна для України операція: породіллю врятували при розриві аневризми яєчникової артерії

Джерело: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова

Теги
Вінниця медична допомога Операція Пластична операція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь