У Вінниці провели хірургічне втручання пацієнту з пухлиною щелепи. Унікальну для Вінничини органозберігаючу операцію в ділянці обличчя виконала команда лікарів Клінічного центру щелепно-лицевої хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
Особливість цієї операції полягала в тому, що медики здійснили реконструкцію післяопераційного дефекту нижньої щелепи за допомогою власного кісткового трансплантату пацієнта.
Така інноваційна методика допомогла не лише відновити нормальну анатомію обличчя, а й уникнути вираженої деформації та порушення чутливості.
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Джерело: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова