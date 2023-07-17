Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые одобрило продажу противозачаточных таблеток в США без рецепта. Это может значительно расширить доступ к таким препаратам.

По словам экспертов, лекарство под названием Opill более эффективно для предотвращения беременности, чем презервативы, спермициды и другие безрецептурные методы.

Специалисты в области репродуктивного здоровья говорят, что доступность такой таблетки может быть особенно важна для молодых женщин, подростков и тех, кто сталкивается с трудностями финансового и материально-технического характера, связанными с посещением врача для получения рецепта.

Производитель таблеток, Perrigo Company, базирующийся в Дублине, заявил, что Opill, скорее всего, появится в продаже в США в начале 2024 года.

При этом в компании не сообщили, сколько будет стоить лекарство — ключевой вопрос, который поможет определить, сколько людей будут использовать таблетки.

Однако, по словам представителей Perrigo Company, компания стремится сделать все возможное, чтобы таблетка была максимально доступна для женщин с разным уровнем дохода.