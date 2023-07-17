Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) вперше схвалило продаж протизаплідних таблеток у США без рецепта. Це може значно розширити доступ до таких препаратів.

За словами експертів, ліки під назвою Opill більш ефективні для запобігання вагітності, ніж презервативи, сперміциди та інші безрецептурні методи.

Фахівці в галузі репродуктивного здоров’я кажуть, що доступність таких таблеток може бути особливо важливою для молодих жінок, підлітків і тих, хто стикається з труднощами фінансового та матеріально-технічного характеру, пов’язаними з відвідуванням лікаря для отримання рецепта.

Виробник таблеток, Perrigo Company, що базується в Дубліні, заявив, що Opill, найімовірніше, з’явиться в продажу в США на початку 2024 року.

Водночас у компанії не повідомили, скільки коштуватимуть ліки – ключове питання, яке допоможе визначити, скільки людей використовуватимуть таблетки.

Однак, за словами представників Perrigo Company, компанія прагне зробити все можливе, щоб таблетка була максимально доступною для жінок із різним рівнем доходу.