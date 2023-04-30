У міністерстві охорони здоров’я Японії заявили в п’ятницю, 28 квітня, про схвалення препарату, який використовують для переривання вагітності на ранніх термінах.

У повідомленні йдеться, що аборт за допомогою препарату, виробленого британською фармацевтичною компанією Linepharma, дозволено в Японії на ранніх термінах вагітності.

Досі на переривання вагітності в Японії була потрібна згода чоловіка або партнера і хірургічна процедура була єдиним варіантом.

– У грудні 2021 року виробник ліків подав заявку на реєстрацію свого продукту, двоетапного препарату міфепристону і мізопростолу, в Японії, – йдеться в повідомленні.

Подібні ліки доступні в багатьох країнах, зокрема у Франції, яка вперше схвалила таблетку для аборту в 1988 році, і Сполучених Штатах, де вона доступна з 2000 року.

Національна телекомпанія NHK заявила, що загальна вартість пігулки для аборту і медичної консультації становитиме близько 100 000 ієн ($700). У той час як хірургічний аборт може коштувати від 100 000 до 200 000 ієн. Аборти не покриваються державною медичною страховкою.

Наразі засоби екстреної контрацепції не можна купити в Японії без дозволу лікаря. Крім того, це єдині ліки, які потрібно приймати в присутності фармацевта, щоб запобігти їхньому продажу на чорному ринку.