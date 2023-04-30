В министерстве здравоохранения Японии заявили в пятницу, 28 апреля, об одобрении препарата, который используется для прерывания беременности на ранних сроках.

В сообщении говорится, что аборт с помощью препарата, произведенного британской фармацевтической компанией Linepharma, разрешен в Японии на ранних сроках беременности.

До сих пор на прерывание беременности в Японии требовалось согласие супруга или партнера и хирургическая процедура была единственным вариантом.

— В декабре 2021 года производитель лекарств подал заявку на регистрацию своего продукта, двухэтапного препарата мифепристона и мизопростола, в Японии, — говорится в сообщении.

Подобные лекарства доступны во многих странах, включая Францию, которая впервые одобрила таблетку для аборта в 1988 году, и Соединенные Штаты, где она доступна с 2000 года.

Национальная телекомпания NHK заявила, что общая стоимость таблетки для аборта и медицинской консультации составит около 100 000 иен ($700). В то время как хирургический аборт может стоить от 100 000 до 200 000 иен. Аборты не покрываются государственной медицинской страховкой.

В настоящее время средства экстренной контрацепции нельзя купить в Японии без разрешения врача. Кроме того, это единственное лекарство, которое нужно принимать в присутствии фармацевта, чтобы предотвратить его продажу на черном рынке.