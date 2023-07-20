Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине сделали трансплантацию костного мозга младенцу, редкую болезнь которого удалось обнаружить благодаря неонатальному скринингу сразу после рождения.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Стало известно, что когда Максим появился на свет, у него, как и у других новорожденных, взяли образец крови для неонатального скрининга 21 редкой болезни.

Мама мальчика вспоминает, что когда родился ее старший сын, они тоже делали скрининг, но тогда ребенка проверяли всего на четыре заболевания. С октября 2022 года в Украине возможности диагностики были значительно расширены.

— Спустя 48 часов жизни у ребенка взяли образцы крови для проведения исследования во Львовском скрининговом центре. Затем неутешительный результат подтвердили в экспертном центре Охматдет, — рассказала заведующая лабораторией медицинской генетики Наталья Ольхович.

Максиму поставили диагноз – тяжелый комбинированный иммунодефицит. По словам врачей, без трансплантации костного мозга только 5% таких пациентов доживают до 300 дня жизни, 95% — погибают в основном от инфекций. Поэтому лечение критически важно начинать как можно раньше.

Донором костного мозга для Максима, когда ему не было еще и двух месяцев, стал его 4-летний брат Евгений. Максим — самый маленький пациент в Украине, которому провели трансплантацию костного мозга (ТКМ).

По словам заведующего отделением трансплантации костного мозга Александра Лисицы, ТКМ позволила скорректировать иммунную систему мальчика. Теперь у него есть шанс на полноценную и долгую жизнь: его иммунная система больше не опасается инфекций.

Источник: НДСБ Охматдет