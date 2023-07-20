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Впервые в Украине: в Охматдете двухмесячному ребенку пересадили костный мозг

20 июля 2023, 13:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Охматдит

Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине сделали трансплантацию костного мозга младенцу, редкую болезнь которого удалось обнаружить благодаря неонатальному скринингу сразу после рождения.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Стало известно, что когда Максим появился на свет, у него, как и у других новорожденных, взяли образец крови для неонатального скрининга 21 редкой болезни.

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Мама мальчика вспоминает, что когда родился ее старший сын, они тоже делали скрининг, но тогда ребенка проверяли всего на четыре заболевания. С октября 2022 года в Украине возможности диагностики были значительно расширены.

— Спустя 48 часов жизни у ребенка взяли образцы крови для проведения исследования во Львовском скрининговом центре. Затем неутешительный результат подтвердили в экспертном центре Охматдет, — рассказала заведующая лабораторией медицинской генетики Наталья Ольхович.

Максиму поставили диагноз – тяжелый комбинированный иммунодефицит. По словам врачей, без трансплантации костного мозга только 5% таких пациентов доживают до 300 дня жизни, 95% — погибают в основном от инфекций. Поэтому лечение критически важно начинать как можно раньше.

Донором костного мозга для Максима, когда ему не было еще и двух месяцев, стал его 4-летний брат Евгений. Максим — самый маленький пациент в Украине, которому провели трансплантацию костного мозга (ТКМ).

По словам заведующего отделением трансплантации костного мозга Александра Лисицы, ТКМ позволила скорректировать иммунную систему мальчика. Теперь у него есть шанс на полноценную и долгую жизнь: его иммунная система больше не опасается инфекций.

Источник: НДСБ Охматдет

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Київ Мозок Охматдит трансплантологія
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