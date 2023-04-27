С 24 апреля 2023 года в Харькове и Кривом Роге запущены в работу центры неонатального скрининга новорожденных — комплексного обследования на 21 заболевание с целью своевременного выявления редких (орфанных) генетических заболеваний.

Об этом сообщили сотрудники НДСКБ Охматдет.

По их словам, в Харькове центр открыт на базе Межобластного специализированного медико-генетического центра — Центра редких (орфанных) заболеваний, в Кривом Роге — на базе Межобластного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики имени П.М. Веропотвеляна.

Такие же центры уже успешно работают в Киеве и Львове на базе Национальной детской специализированной больницы Охматдет и Львовского областного клинического перинатального центра.

В Охматдете напомнили, что расширенный неонатальный скрининг новорожденных проводится в Украине с октября прошлого года. Пилотный запуск исследования стартовал в 12 регионах страны.

— Это современные высокотехнологичные лаборатории, оснащенные специальным оборудованием, программным обеспечением и лабораторными информационными системами, — пишут медики.

По их словам, в процессе подготовки было обеспечено обучение медицинских работников, проведена закупка реагентов и логистических решений, новых тест-бланков для забора крови, заложено финансирование на услуги по неонатальному скринингу в рамках программы медицинских гарантий.

— Своевременный скрининг — это возможность еще на доклинической стадии заблаговременно выявить болезнь, применить коррекцию и тем самым обеспечить ребенку полноценную жизнь, — отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Услуга расширенного неонатального скрининга доступна в родильных стационарах, перинатальных центрах и детских больницах с неонатологическими отделениями.

Источник: Охматдет

Фото: Михаил Радуцкий