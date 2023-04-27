Із 24 квітня 2023 року в Харкові та Кривому Розі запущено в роботу центри неонатального скринінгу новонароджених – комплексного обстеження на 21 захворювання з метою своєчасного виявлення рідкісних (орфанних) генетичних захворювань.

Про це повідомили співробітники НДСЛ Охматдит.

За їхнми словами, у Харкові центр відкрито на базі Міжобласного спеціалізованого медико-генетичного центру – Центру рідкісних (орфанних) захворювань, у Кривому Розі – на базі Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики імені П.М. Веропотвеляна.

Такі ж центри вже успішно працюють у Києві та Львові на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит і Львівського обласного клінічного перинатального центру.

В Охматдиті нагадали, що розширений неонатальний скринінг новонароджених проводиться в Україні з жовтня минулого року. Пілотний запуск дослідження стартував у 12 регіонах країни.

– Це сучасні високотехнологічні лабораторії, оснащені спеціальним обладнанням, програмним забезпеченням і лабораторними інформаційними системами, – пишуть фахівці.

За їхніми словами, у процесі підготовки було забезпечено навчання медичних працівників, проведено закупівлю реагентів і логістичних рішень, нових тест-бланків для забору крові, закладено фінансування на послуги з неонатального скринінгу в межах програми медичних гарантій.

– Своєчасний скринінг – це можливість ще на доклінічній стадії завчасно виявити хворобу й застосувати корекцію, тим самим забезпечивши дитині повноцінне життя, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Послуга розширеного неонатального скринінгу доступна в пологових стаціонарах, перинатальних центрах і дитячих лікарнях із неонатологічними відділеннями.

Джерело: Охматдит

Фото: Михайло Радуцький