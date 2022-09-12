Исследование американских ученых показало, что простой анализ крови может выявить несколько типов рака у пациентов до того, как у них появятся явные симптомы. Врачи призвали службы здравоохранения подготовиться к новой эре скрининга онкологии.

Сообщается, что речь идет о тесте Галлери, который ищет в крови ДНК рака.

Также стало известно, что в ходе исследования были проанализированы более 6 600 образцов крови, взятых у людей старше 50 лет. В итоге было обнаружено десятки новых случаев заболевания.

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— Самое интересное в этой новой концепции то, что у многих был обнаружен рак, для которого у нас нет стандартного скрининга, — отметил старший научный сотрудник Мемориального онкологического центра имени Слоана Кеттеринга в Нью-Йорке Деб Шраг.

Отмечается, что, помимо выявления онкологии, тест Галлери показывает, где именно находится опухоль, что позволяет ускорить последующую работу, необходимую для обнаружения и подтверждения рака.