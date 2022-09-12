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Нова ера скринінгу онкології: діагностика раку за допомогою простого аналізу крові

12 Вересня 2022, 10:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кров
Джерело: Depositphotos

Дослідження американських вчених засвідчило, що простий аналіз крові може виявити кілька типів раку в пацієнтів до того, як у них з’являться явні симптоми. Лікарі закликали служби охорони здоров’я підготуватися до нової ери скринінгу онкології.

Повідомляється, що йдеться про тест Галлері, який шукає в крові ДНК раку.

Також стало відомо, що під час дослідження були проаналізовані понад 6 600 зразків крові, взятих у людей старше 50 років. В результаті було виявлено десятки нових випадків захворювання.

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– Найцікавіше в цій новій концепції те, що у багатьох було виявлено рак, для якого у нас немає стандартного скринінгу, – зазначив старший науковий співробітник Меморіального онкологічного центру імені Слоана Кеттерінга в Нью-Йорку Деб Шраг.

Зазначається, що, крім виявлення онкології, тест Галлері показує, де саме розташована пухлина, що дає змогу прискорити подальшу роботу, необхідну для виявлення і підтвердження раку.

Джерело
The Guardian
Теги
аналіз крові Наукові дослідження Онкологія
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