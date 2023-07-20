Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Уперше в Україні: в Охматдиті двомісячній дитині пересадили кістковий мозок

20 Липня 2023, 13:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Охматдит

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит уперше в Україні зробили трансплантацію кісткового мозку немовляті, рідкісну хворобу якого вдалося виявити завдяки неонатальному скринінгу одразу після народження.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Стало відомо, що коли Максим з’явився на світ, у нього, як і в інших новонароджених, взяли зразок крові для неонатального скринінгу 21 рідкісної хвороби.

Читайте також:
Уперше в Україні: в Охматдиті двомісячній дитині пересадили кістковий мозокВперше дитині: аутологічна пересадка стовбурових клітин кісткового мозку у Львові

Мама хлопчика згадує, що коли народився її старший син, вони теж робили скринінг, але тоді дитину перевіряли лише на чотири захворювання. З жовтня 2022 року в Україні можливості діагностики були значно розширені.

– Через 48 годин життя у дитини взяли зразки крові для проведення дослідження у Львівському скринінговому центрі. Потім невтішний результат підтвердили в експертному центрі Охматдит, – розповіла завідувачка лабораторії медичної генетики Наталія Ольхович.

Максиму поставили діагноз – важкий комбінований імунодефіцит. За словами лікарів, без трансплантації кісткового мозку лише 5% таких пацієнтів доживають до 300 дня життя, 95% – гинуть здебільшого від інфекцій. Тому лікування критично важливо починати якомога раніше.

Донором кісткового мозку для Максима, коли йому не було ще й двох місяців, став його 4-річний брат Євген. Максим – найменший пацієнт в Україні, якому провели трансплантацію кісткового мозку (ТКМ).

За словами завідувача відділення трансплантації кісткового мозку Олександра Лисиці, ТКМ дала змогу скоригувати імунну систему хлопчика. Тепер у нього є шанс на повноцінне і довге життя: його імунна система більше не побоюється інфекцій.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Теги
Київ Мозок Охматдит трансплантологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь