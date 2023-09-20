Правительство Украины приняло постановление, которое значительно упрощает процедуру медицинской эвакуации военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Теперь для медицинской эвакуации защитников не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения.

Вместо этого, медицинское учреждение, где военнослужащий находится на лечении или реабилитации, инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу.

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Это заведение также готовит пакет необходимых документов: согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за рубежом, согласие на обработку и передачу персональных данных медицинским учреждениям иностранных государств, выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного и заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

После сбора всех документов медучреждение направляет их в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, где военный или военная проходят службу.

Государственный орган направляет эти документы на рассмотрение в Минздрав в электронной форме вместе с письмом-направлением.

После этого Минздрав обращается к странам Европейского союза о готовности предоставить бесплатную медицинскую помощь защитникам Украины.

После получения положительного решения от иностранной стороны, Министерство информирует Командование Медицинских сил, соответствующий государственный орган сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и Министерство иностранных дел о перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.

Минздрав Украины, при содействии официальных структур Еврокомиссии, внедряет процесс транспортировки украинских военных в зарубежные клиники, где им оказывается необходимая медицинская помощь.