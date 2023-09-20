Уряд України ухвалив постанову, яка значно спрощує процедуру медичної евакуації військовослужбовців. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Тепер для медичної евакуації захисників не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи.

Замість цього, медичний заклад, де військовослужбовець перебуває на лікуванні або реабілітації, ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон.

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Цей заклад також готує пакет необхідних документів: згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном, згоду на обробку та передачу персональних даних медичним закладам іноземних держав, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого та висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Після збору всіх документів медзаклад направляє їх до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, де військовий або військова проходять службу.

Державний орган надсилає ці документи на розгляд до МОЗ в електронній формі разом із листом-направленням.

Після цього МОЗ звертається до країн Європейського союзу щодо готовності надати безоплатну медичну допомогу захисникам України.

Після отримання позитивного рішення від іноземної сторони, Міністерство інформує Командування Медичних сил, відповідний державний орган сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та Міністерство закордонних справ про перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

МОЗ України, за сприяння офіційних структур Єврокомісії, впроваджує процес транспортування українських військових до закордонних клінік, де їм надається необхідна медична допомога.