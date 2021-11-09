В Национальной полиции Украины от работы отстранили 405 сотрудников, которые не получили прививки от коронавируса.

Об этом сообщил председатель Нацполиции (НПУ) Игорь Клименко во время брифинга 9 ноября.

— 405 работников вообще в Украине (отстранили от работы в НПУ, — Ред.). Они невакцинированные, и они подвергают опасности других работников, — отметил он.

Также он утверждает, что сейчас в Нацполиции коронавирусом болеют 2 500 человек. В то же время вакцинировано от Covid-19 практически 95% работников.

Кроме того, в КГГА также отстранили некоторых работников из-за того, что те не сделали прививки от коронавируса.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы людей, которые не получили прививки от коронавируса, хотя должны быть обязательно вакцинированы.

Сейчас вакцинироваться должны работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций, их структурных подразделений и образовательных учреждений.

Также в Минздраве приняли решение расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Соответствующий приказ вступит в силу 9 декабря 2021 года.

Теперь отстранить от работы смогут людей, которые работают в предприятиях, учреждениях и организациях, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти, учреждениях и заведениях, предоставляющих социальные услуги, заведениях защиты прав детей, реабилитационных заведениях, а также предприятиях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.