У Національній поліції України від роботи відсторонили 405 співробітників, які не отримали щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив голова Нацполіції (НПУ) Ігор Клименко під час брифінгу 9 листопада.

– 405 працівників взагалі в Україні (відсторонили від роботи у НПУ, – Ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників, – зазначив він.

Також він стверджує, що нині у Нацполіції на коронавірус хворіє 2 500 людей. Водночас вакциновано від Covid-19 практично 95% працівників.

Крім того, у КМДА також відсторонили деяких працівників через те, що ті не зробили щеплення від коронавірусу.

З 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи людей, які не отримали щеплення від коронавірусу, хоча мають бути обов’язково вакциновані.

Нині вакцинуватися мають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, їхніх структурних підрозділів та освітніх закладів.

Також у МОЗ ухвалили рішення розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Відповідний наказ набуде чинності 9 грудня 2021 року.

Тепер відсторонити від роботи зможуть людей, які працюють у підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установах та закладах, що надають соціальні послуги, закладах захисту прав дітей, реабілітаційних закладах, а також підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.