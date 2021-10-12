В Филиппинах предложили “новый способ” вакцинировать от коронавируса тех, кто против иммунизации.

С противоречивым заявлением выступил президент страны Родриго Дутерте.

— Я знаю, что многие все еще не хотят прививаться. Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте заберемся к ним домой и сделаем прививки, пока они спят, — отметил Дутерте.

При этом не уточняется, в какой форме он это сказал, был ли в этих словах шуточных подтекст.

Что касается других заявлений главы государства, он призвал граждан Филиппин продолжать придерживаться социальной дистанции и масочного режима.

По его словам, эти меры помогают сдерживать вирус.

В то же время в стране вакцинировали от коронавируса уже более 23 млн человек. Однако цель местных властей — до конца года привить до 70 млн граждан.

Иммунизация продолжается и в других странах мира. Есть государства, где этот процесс происходит активнее, и те, где люди неохотно делают прививки.

Источник: РБК-Украина, Ptv News