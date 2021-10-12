У Філіппінах запропонували “новий спосіб” вакцинувати від коронавірусу тих, хто проти імунізації.

З доволі суперечливою заявою виступив президент країни Родріго Дутерте.

– Я знаю, що багато хто все ще не хоче робити щеплення. Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Давайте проникнемо до їхніх домівок та зробимо щеплення, доки вони сплять, – зазначив Дутерте.

Водночас не уточнюється, у якій формі він це сказав, чи був у цих словах жартівливих підтекст.

Щодо інших заяв очільника держави, то він закликав громадян Філіппін продовжувати дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму.

За його словами, ці заходи допомагають стримувати вірус.

Водночас у країні вакцинували від коронавірусу вже понад 23 млн осіб. Однак мета місцевої влади – до кінця року прищепити до 70 млн громадян.

Імунізація триває і в інших країнах світу. Є держави, де цей процес триває активніше, а де люди неохоче роблять щеплення.

Джерело: РБК-Україна, Ptv News