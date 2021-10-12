Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Уві сні: президент Філіппін розповів, як можна щепити від Covid-19 антивакцинаторів

12 Жовтня 2021, 10:35 Людмила Грубнік
сон
Джерело: Pixabay

У Філіппінах запропонували “новий спосіб” вакцинувати від коронавірусу тих, хто проти імунізації.

З доволі суперечливою заявою виступив президент країни Родріго Дутерте.

– Я знаю, що багато хто все ще не хоче робити щеплення. Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Давайте проникнемо до їхніх домівок та зробимо щеплення, доки вони сплять, – зазначив Дутерте.

Водночас не уточнюється, у якій формі він це сказав, чи був у цих словах жартівливих підтекст.

Щодо інших заяв очільника держави, то він закликав громадян Філіппін продовжувати дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму.

За його словами, ці заходи допомагають стримувати вірус.

Читайте також:
Уві сні: президент Філіппін розповів, як можна щепити від Covid-19 антивакцинаторівДля окремих випадків: у МОЗ назвали вакцини від Covid-19, які можна змішувати

Водночас у країні вакцинували від коронавірусу вже понад 23 млн осіб. Однак мета місцевої влади – до кінця року прищепити до 70 млн громадян.

Імунізація триває і в інших країнах світу. Є держави, де цей процес триває активніше, а де люди неохоче роблять щеплення.

Джерело: РБК-Україна, Ptv News

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Філіппіни
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка