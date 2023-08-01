Челюстно-лицевые хирурги Львовской областной детской больницы Охматдет успешно прооперировали 5-месячную девочку со сверхсложным врожденным пороком верхней губы, которой было сложно даже есть.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Семья из Волынской области. Живут всего в 20 километрах от белорусской границы. Варвара родилась с очень сложным, врожденным пороком верхней губы альвеолярного отростка, — говорится в сообщении.

По словам медиков, это была очень не типичная и широкая, двусторонняя расщелина верхней губы. Все врачи, которым родители показывали ребенка, только разводили руками и не знали, что делать. Пока семья не обратилась во львовский Охматдет.

Как рассказала челюстно-лицевая хирург Кристина Пограничная, после консультации с ортодонтом возникла дилемма: оперировать сразу или после того, как челюсть будет расширена.

После онлайн-консультаций с американскими коллегами решили оперировать.

— Сделали хейлоринопластику, сформировали круговую мышцу рта, губу, а также крылья носа. Операция была очень сложная, но нам удалось все закрыть за одно оперативное вмешательство, — говорит хирург.

По словам медиков, девочка уже может нормально кушать и глотать. Стала набирать вес. Появилась хорошая улыбка.

Фото: ЛОДБ Охматдет