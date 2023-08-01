Щелепно-лицьові хірурги Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит успішно прооперували 5-місячну дівчинку з надскладною вродженою вадою верхньої губи, якій було складно навіть їсти.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Сім’я з Волинської області. Живуть усього за 20 км від білоруського кордону. Варвара народилася з дуже складною, вродженою вадою верхньої губи альвеолярного відростка, – йдеться в повідомленні.

За словами медиків, це була дуже нетипова і широка, двостороння розщелина верхньої губи. Усі лікарі, яким батьки показували дитину, лише розводили руками і не знали, що робити. Допоки родина не звернулася до львівського Охматдиту.

Як розповіла щелепно-лицьовий хірург Христина Погранична, після консультації з ортодонтом виникла дилема: оперувати одразу чи після того, як щелепу буде розширено.

Після онлайн-консультацій з американськими колегами вирішили оперувати.

– Зробили хейлоринопластику, сформували круговий м’яз рота, губу, а також крила носа. Операція була дуже складна, але нам вдалося все закрити за одне оперативне втручання, – каже хірург.

За словами медиків, дівчинка вже може нормально їсти і ковтати. Стала набирати вагу. З’явилася гарна усмішка.

Фото: ЛОДЛ Охматдит