Завдяки професіоналізму фахівців з реабілітації Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит дворічна Вероніка з діагнозом церебральний параліч почала робити перші кроки. Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– У 2-річної Вероніки церебральний параліч. Це ураження центральної нервової системи сталося в перинатальному періоді. Пологи у мами дівчинки були передчасними і складними, – пишуть медики.

За їхніми словами, коли батьки дівчинки звернулися до лікарів Охматдиту, вона не ходила. Масажі, які робили дитині, не давали результату. Лише за місяць реабілітації Вероніка почала робити свої перші кроки.

– Вони звернулися вчасно. Ми підібрали вертикалізатор, враховуючи ортопедичні проблеми, де є можливість розведення ніжок. Це важливо для подальшої профілактики підвивиху, – пояснив керівник Клініки реабілітації Охматдиту Оксана Гдиря.

За словами лікаря, до цього стосовно дитини використовували лише пасивні методи лікування, наприклад, масажі. Але вони не мають доказових переваг для дітей із таким діагнозом. У таких випадках потрібні активні методи реабілітації, стверджує фахівець.

Фото: ЛОДЛ Охматдит