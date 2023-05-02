Специалисты Областного клинического онкологического центра Кропивницкого удалили пациентке опухоль весом в 10 кг. Женщина обратилась за помощью, когда проблема стала настолько явной, что мешала повседневным делам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Центра Константин Яринич.

— Часто хирурги сталкиваются с проблемой запущенности болезни. Пациенты терпят боль, лечатся дома по советам “интернетных экспертов”, но к врачу упорно идти не хотят, — пишет медик.

В результате, по его словам, врачи диагностируют запущенный опухолевый процесс, который с большой долей вероятности можно было бы остановить вовремя и без страшных последствий, если бы пациент обратился гораздо раньше.

Как в случае с этой женщиной, которая к тому же страдает от ожирения II степени, сахарного диабета II степени, гипертонии, сердечной недостаточности.

— В итоге хирурги провели оперативное вмешательство в объеме лапаратомии, пангистерэктомии, резекции большого сальника, — сообщает руководитель онкоцентра.

По его словам, удаленная огромная опухоль будет напоминать о себе последствиями своего присутствия, так как в результате гистологического исследования получены данные в пользу злокачественного процесса.

Источник: Константин Яринич