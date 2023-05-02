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Уже начался злокачественный процесс: в Кропивницком женщине удалили опухоль весом в 10 кг

2 мая 2023, 12:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція хірург медик
Источник: Depositphotos

Специалисты Областного клинического онкологического центра Кропивницкого удалили пациентке опухоль весом в 10 кг. Женщина обратилась за помощью, когда проблема стала настолько явной, что мешала повседневным делам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Центра Константин Яринич.

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— Часто хирурги сталкиваются с проблемой запущенности болезни. Пациенты терпят боль, лечатся дома по советам “интернетных экспертов”, но к врачу упорно идти не хотят, — пишет медик.

В результате, по его словам, врачи диагностируют запущенный опухолевый процесс, который с большой долей вероятности можно было бы остановить вовремя и без страшных последствий, если бы пациент обратился гораздо раньше.

Как в случае с этой женщиной, которая к тому же страдает от ожирения II степени, сахарного диабета II степени, гипертонии, сердечной недостаточности.

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— В итоге хирурги провели оперативное вмешательство в объеме лапаратомии, пангистерэктомии, резекции большого сальника, — сообщает руководитель онкоцентра.

По его словам, удаленная огромная опухоль будет напоминать о себе последствиями своего присутствия, так как в результате гистологического исследования получены данные в пользу злокачественного процесса.

Источник: Константин Яринич

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