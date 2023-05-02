Фахівці Обласного клінічного онкологічного центру Кропивницького видалили пацієнтці пухлину вагою в 10 кг. Жінка звернулася по допомогу, коли проблема стала настільки явною, що заважала повсякденним справам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Центру Костянтин Яринич.

– Часто хірурги стикаються з проблемою занедбаності хвороби. Пацієнти терплять біль, лікуються вдома за порадами “інтернетних” експертів, але до лікаря вперто йти не хочуть, – пише медик.

У результаті, за його словами, лікарі діагностують задавнений пухлинний процес, який з великою ймовірністю можна було б зупинити вчасно і без страшних наслідків, якби пацієнт звернувся набагато раніше.

Як у випадку з цією жінкою, яка до того ж страждає на ожиріння II ступеня, цукровий діабет II ступеня, гіпертонію, серцеву недостатність.

– У підсумку хірурги провели оперативне втручання – лапаратомію, пангістеректомію, резекцію великого сальника, – повідомляє керівник онкоцентру.

За його словами, видалена величезна пухлина нагадуватиме про себе наслідками своєї присутності, оскільки в результаті гістологічного дослідження отримано дані на користь злоякісного процесу.

Джерело: Костянтин Яринич