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В Австрии 19-летнего парня подозревают в изнасиловании несовершеннолетней украинки

18 мая 2022, 15:24
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
насилля
Источник: Pixabay

В Австрии 19-летний подросток подозревается в изнасиловании беженки из Украины. Она сбежала в страну со своей матерью и двумя братьями и сестрами.

Согласно информации местных СМИ, предполагаемый преступник, 19-летний сириец, якобы затащил 15-летнего подростка на труднодоступную для обзора железнодорожную насыпь и заставил там заняться сексом.

Жертва, получившая травмы шеи и конечностей, на следующий день призналась брату, после чего семья подала жалобу.

Предварительный арест подозреваемого полицией Вейера был первоначально отменен ответственным прокурором из-за отсутствия текущих результатов расследования. Пока информация об обвинениях дана только в устной форме, а результаты расследования еще не получены. Медицинское обследование жертвы, диагноз которой ожидается в начале следующей недели, должно дать дополнительную информацию о ходе событий.

Сейчас расследованием инцидента занимается местная полиция.

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В то же время украинских женщин и подростков, которые покинули страну из-за войны, призывают быть осторожными и помнить о собственной безопасности. Не стоит доверять незнакомым людям, гулять ночью в потенциально опасных местах и отдавать кому-либо свои документы.

Источник: Kurier

Теги
Австрия, Беженцы, Изнасилование
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