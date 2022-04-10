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Психология

Пережила изнасилование — специалист объяснил, почему важно говорить об этом

10 апреля 2022, 11:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Евгений Скрипник психиатр, психотерапевт, невролог, нарколог
провина, стрес, депресія
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине фиксируются случаи изнасилования российскими военными украинских женщин. Поэтому актуальным является вопрос психологической поддержки жертв сексуального насилия.

Факты ICTV расспросили психиатра и психотерапевта Евгения Скрипника о том, стоит ли подталкивать женщину, которая пережила такое, к разговорам и к обращению в полицию.

— Изнасилование — это однозначно травма для нервной системы. И человек, который это пережил, испытывает все проявления посттравматического стрессового расстройства. Оно лечится, в первую очередь, разговорами о том, что было. Нужно об этом говорить, вернуться туда мыслями, как бы это ни было болезненно, — говорит Евгений Скрипник.

По его словам, разговоры об этом облегчат состояние самой женщины, а также будут способствовать поиску преступника.

– Чем чаще женщина об этом будет говорить близким, психологу, полиции, тем быстрее это примет, и ей будет легче. Даже посещение этого места облегчит состояние. Это может казаться нереальным, но так будет лучше в дальнейшем, – добавляет психиатр.

В то же время давить на человека не нужно, ему нужно время, чтобы он был готов и хотел об этом говорить.

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За время войны в Украине сообщалось о случаях изнасилования женщин оккупантами. Это — военное преступление.

Теги
Изнасилование , Советы психолога , Психология
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