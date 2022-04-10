Під час війни в Україні фіксуються випадки зґвалтування російськими військовими українських жінок. Через це актуальним є питання психологічної підтримки жертв сексуального насильства.

Факти ICTV розпитали у психіатра та психотерапевта Євгена Скрипника про те, чи варто підштовхувати жінку, яка пережила таке, до розмов та до звернення до поліції.

– Зґвалтування – це однозначно травма для нервової системи. І людина, яка це пережила, відчуває всі прояви посттравматичного стресового розладу. Він лікується, в першу чергу, розмовами про те що було. Потрібно про це говорити, повернутися туди думками, як би це не було болісно, – говорить Євген Скрипник.

За його словами, розмови про це полегшать стан самої жінки, а також сприятимуть пошуку злочинця.

– Що частіше жінка про це буде говорити близьким, психологу, поліції, то швидше це сприйме, і їй буде легше. Навіть відвідування того місця полегшить стан. Це може здаватися нереальним, але так буде краще надалі, – додає психіатр.

Водночас давити на людину не треба, їй треба час, щоб вона була готова та хотіла про це говорити.

За час війни в Україні повідомлялося про випадки зґвалтування жінок окупантами. Це є воєнним злочином.