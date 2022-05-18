Министерство здравоохранения Испании говорит, что случаи еще не подтверждены и произошли после того, как вирусная инфекция была обнаружена в Великобритании и Португалии.

Органы здравоохранения Испании выпустили предупреждение о возможной вспышке обезьяньей оспы после того, как у восьми мужчин проявились симптомы, похожие на те, которые зафиксированы в Великобритании и Португалии.

В своем заявлении министерство здравоохранения предупредило, что восемь подозрительных случаев — все в районе Мадрида — еще не подтверждены, но сообщило, что общенациональное предупреждение было выпущено, чтобы гарантировать быстрое, скоординированное и своевременное реагирование.

Представитель регионального департамента здравоохранения Мадрида сообщил, что подозрительные случаи анализируются Национальным центром микробиологии для постановки окончательного диагноза.

— Вообще-то, оспа обезьян распространяется воздушно-капельным путем, но характеристики восьми подозреваемых случаев указывают на контакт с жидкостью, — сказал представитель.

Восемь подозрительных случаев в Мадриде относятся к мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Они чувствуют себя хорошо, но эта болезнь может потребовать лечения в больнице.

Фернандо Симон, эпидемиолог, который возглавляет центр экстренной медицинской помощи Испании, сказал, что, хотя маловероятно, что оспа обезьян будет широко распространяться, но исключать этого не стоит.

Португальские власти подтвердили пять случаев и расследуют еще 15 подозрительных случаев. В заявлении, сделанном в среду, министерство здравоохранения Португалии сообщило, что выявленные им случаи — все в регионе Лиссабона и долины Тежу — были связаны с мужчинами, у которых симптомы включали язвенные поражения.

— Великобритания сообщила об аналогичных случаях язвенных поражений с подтвержденной инфекцией вируса оспы обезьян, — говорится в сообщении. — Мы следим за ситуацией на национальном уровне и совместно с европейскими институтами.

Первый из семи случаев, зарегистрированных в Великобритании, касался человека, который недавно был в Нигерии, где, как полагают, заразился инфекцией. По данным Агентства по охране здоровья Великобритании, все четыре последних случая — это мужчины, которые идентифицируют себя как геи, бисексуалы или другие мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.

Орган здравоохранения просит эти группы быть начеку к возможным симптомам, которые включают сыпь или поражения на любой части их тела, особенно на гениталиях, и обращаться в службу сексуального здоровья, если у них есть проблемы.

Ранние симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и озноб. Сыпь, которая может выглядеть как ветряная оспа или сифилис, также может развиваться и распространяться с лица на другие части тела, включая половые органы. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

В прошлом в Великобритании было диагностировано несколько случаев оспы обезьян, которая имеет две формы и обычно встречается в центральной и западной Африке. Считается, что семь случаев в Великобритании связаны с западноафриканским штаммом, который мягче, чем более тяжелый центральноафриканский или конголезский штамм.