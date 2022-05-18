Міністерство охорони здоров’я Іспанії каже, що випадки ще не підтверджені і сталися після того, як вірусна інфекція була виявлена ​​у Великій Британії та Португалії.

Органи охорони здоров’я Іспанії випустили попередження про можливий спалах віспи мавп після того, як у восьми чоловіків виявилися симптоми, схожі на ті, які зафіксовані у Великій Британії та Португалії.

У своїй заяві міністерство охорони здоров’я попередило, що вісім підозрілих випадків — усі в районі Мадриду — ще не підтверджені, але повідомило, що загальнонаціональне попередження було випущене, щоб гарантувати швидке, скоординоване та своєчасне реагування.

Представник регіонального департаменту охорони здоров’я Мадрида повідомив, що підозрілі випадки аналізуються Національним центром мікробіології для встановлення остаточного діагнозу.

– Загалом віспа мавп поширюється повітряно-краплинним шляхом, але характеристики восьми підозрюваних випадків вказують на контакт з рідиною, – сказав представник.

Вісім підозрілих випадків у Мадриді належать до чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками. Вони почуваються добре, але ця хвороба може вимагати лікування у лікарні.

Фернандо Сімон, епідеміолог, який очолює центр екстреної медичної допомоги Іспанії, сказав, що, хоча малоймовірно, що віспа мавп широко поширюватиметься, але виключати цього не варто.

Португальська влада підтвердила п’ять випадків і розслідує ще 15 підозрілих випадків. У заяві, зробленій у середу, міністерство охорони здоров’я Португалії повідомило, що виявлені ним випадки — всі в регіоні Лісабона та долини Тежу — були пов’язані з чоловіками, які мали симптоми виразкових виразок.

– Велика Британія повідомила про аналогічні випадки виразкових уражень із підтвердженою інфекцією вірусу віспи мавп, – йдеться у повідомленні. – Ми стежимо за ситуацією на національному рівні та спільно з європейськими інститутами.

Перший із семи випадків, зареєстрованих у Великій Британії, стосувався людини, яка нещодавно була в Нігерії, де, як вважають, заразилася інфекцією. За даними Агентства з охорони здоров’я Великобританії, всі чотири останні випадки – це чоловіки, які ідентифікують себе як геї, бісексуали або інші чоловіки, які мають статеві контакти з чоловіками.

Орган охорони здоров’я просить ці групи бути напоготові до можливих симптомів, які включають висип або поразки на будь-якій частині їхнього тіла, особливо на геніталіях, і звертатися до служби сексуального здоров’я, якщо вони мають проблеми.

Ранні симптоми віспи мавп включають лихоманку, біль голови, м’язові болі, збільшення лімфатичних вузлів і озноб. Висип, який може виглядати як вітряна віспа або сифіліс, також може розвиватися і поширюватися з обличчя на інші частини тіла, включаючи статеві органи. Більшість людей одужують протягом кількох тижнів.

У минулому у Великій Британії було діагностовано кілька випадків віспи мавп, яка має дві форми і зазвичай зустрічається в центральній та західній Африці. Вважається, що сім випадків у країні пов’язані із західноафриканським штамом, який м’якший, ніж більш важкий центральноафриканський чи конголезький штам.