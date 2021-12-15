В Италии с 15 декабря ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Требование касается работников школ, администраций, правоохранителей, военных и спасательных служб, чтобы они могли продолжить выполнять свою работу.

Соответствующее решение приняли в ноябре. Однако оно не касается людей, которые имеют обоснованные медицинские противопоказания к вакцинации.

За категорический отказ от Covid-прививки гражданам грозят штрафы до более €1 тыс. Также таким людям не будет начисляться заработная плата.

В то же время медики, на которых это требование распространилось еще раньше, должны будут привиться еще одной дозой через девять месяцев после второй дозы.

14 декабря правительство страны продлило чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии коронавируса до 31 марта. Также в Италии хотят продлить требование о допуске в заведения повышенного риска, такие как рестораны, стадионы, дискотеки, только привитых или тех, кто выздоровел. Это правило начало действовать с 6 декабря и предварительно должно было применяться до 15 января.

В Министерстве здравоохранения опасаются, что в стране может возникнуть вспышка коронавируса из-за распространения нового штамма Омикрон. Поэтому они призывают людей вакцинироваться от Covid-19 дополнительной дозой, чтобы уменьшить риски госпитализации и смерти.

В Украине 13 декабря разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан, независимо от того, каким препаратом они прививались ранее.

Третья доза рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкозаболеваниями, после трансплантации органов, людям, которые проходят иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и тем, у кого иммунодефицитное состояние.

Источник: dpa