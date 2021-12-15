В Італії з 15 грудня запровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Вимога стосується працівників шкіл, адміністрацій, правоохоронців, військових та рятувальних служб, щоб вони могли продовжити виконувати свою роботу.

Відповідне рішення ухвалили у листопаді. Однак воно не стосується людей, які мають обґрунтовані медичні протипоказання до вакцинації.

За категоричну відмову від Covid-щеплення громадянам загрожують штрафи до понад €1 тис. Також таким людям не буде нараховуватися заробітна плата.

Водночас медики, на яких ця вимога поширилася ще раніше, повинні будуть щепитися ще однією дозою через дев’ять місяців після другої дози.

14 грудня уряд країни продовжив надзвичайну ситуацію через епідемію коронавірусу до 31 березня. Також в Італії хочуть продовжити вимогу про допуск у заклади підвищеного ризику, як-от ресторани, стадіони, дискотеки, лише щеплених або тих, хто одужав. Це правило почало діяти з 6 грудня і попередньо мало застосовуватися до 15 січня.

У Міністерстві охорони здоров’я побоюються, що у країні може виникнути спалах коронавірусу через поширення нового штаму Омікрон. Тому вони закликають людей вакцинуватися від Covid-19 додатковою дозою, щоб зменшити ризики госпіталізації та смерті.

В Україні 13 грудня дозволили введення третьої дози вакцини від коронавірусу окремим категоріям громадян, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися раніше.

Третя доза рекомендується людям з ВІЛ-інфекцією, онкозахворюваннями, після трансплантації органів, людям, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію та тим, у кого імунодефіцитний стан.

Джерело: dpa