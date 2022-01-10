В Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщили во время аппаратного совещания в городском совете Одессы 10 января. По данным департамента здравоохранения, штамм обнаружили в частном лабораторном центре еще 31 декабря.

Штаммом Омикрон заразился гражданин Украины, который работает за границей и недавно вернулся в Одессу с семьей.

— Семья чувствует себя хорошо, в госпитализации не нуждается и наблюдается медиками частной больницы, — рассказала заместитель директора департамента Надежда Гончаренко.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Вельможко добавила, что инфицировались отец и дочь, еще двое членов семьи находятся под наблюдением как контактные лица.

В целом за все время пандемии Covid-19 в Одессе заболели 241 909 людей. Из них 227 372 выздоровели, 5 608 от осложнений умерли и 8 929 продолжают болеть.

С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,5 млн прививок: 796 тыс. первой дозой, 772 тыс. второй и 174 дополнительной.

В Украине по состоянию на 10 января зафиксировали 1 969 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 3 517 людям, а умерли – 86 пациентов.

Наибольшее количество случаев в г. Киев (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130), Одесской (113) и Полтавской (109) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Одесский городской совет