В Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон.

Про це повідомили під час апаратної наради в міській раді Одеси 10 січня. За даними департаменту охорони здоров’я, штам виявили у приватному лабораторному центрі ще 31 грудня.

Штамом Омікрон заразився громадянин України, який працює за кордоном та нещодавно повернувся до Одеси з родиною.

– Сім’я почувається добре, госпіталізації не потребує, та перебуває під наглядом у медиків приватної лікарні, — розповіла заступниця директора департаменту Надія Гончаренко.