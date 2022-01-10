В Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон.
Про це повідомили під час апаратної наради в міській раді Одеси 10 січня. За даними департаменту охорони здоров’я, штам виявили у приватному лабораторному центрі ще 31 грудня.
Штамом Омікрон заразився громадянин України, який працює за кордоном та нещодавно повернувся до Одеси з родиною.
– Сім’я почувається добре, госпіталізації не потребує, та перебуває під наглядом у медиків приватної лікарні, — розповіла заступниця директора департаменту Надія Гончаренко.
Прессекретар департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Вельможко додала, що інфікувалися батько та донька, ще двоє членів сім’ї перебувають під наглядом як контактні особи.
Загалом за весь час пандемії Covid-19 в Одесі захворіли 241 909 людей. З них 227 372 одужали, 5 608 від ускладнень померли та 8 929 продовжують хворіти.
З початку вакцинальної кампанії в Одеській області зробили 1,5 млн щеплень: 796 тис. першою дозою, 772 тис. другою та 174 додатковою.
В Україні станом на 10 січня зафіксували 1 969 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 3 517 людям, а померли – 86 пацієнтів.
Найбільша кількість випадків у м. Київ (398), Харківській (192), Київській (135), Львівській (130), Одеській (113) та Полтавській (109) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Одеська міська рада