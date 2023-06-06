Эксперты Британского кардиологического фонда представили результаты исследования, согласно которому дефибрилляторы используются лишь в одном из 10 случаев внебольничной остановки сердца, когда под рукой имеются эти спасательные устройства.

Специалисты проанализировали плотность дефибрилляторов в разных географических районах Великобритании, количество остановок сердца, а также частоту использования дефибрилляторов с апреля по сентябрь 2022 года.

Результаты показали, что за шесть месяцев на востоке Англии произошло 1 649 остановок сердца. Дефибрилляторы общественного доступа были в пределах 500 м от места остановки сердца в 1 302 (79%) случаях, но использовались только в 132 (10%) случаях.

Исследователи говорят, что эти результаты подчеркивают необходимость лучшего обучения и осведомленности о дефибрилляторах, чтобы они использовались чаще.