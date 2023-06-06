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В одном случае из десяти: эксперты выяснили частоту использования дефибрилляторов при остановке сердца

6 июня 2023, 13:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дефібрілятор
Источник: Depositphotos

Эксперты Британского кардиологического фонда представили результаты исследования, согласно которому дефибрилляторы используются лишь в одном из 10 случаев внебольничной остановки сердца, когда под рукой имеются эти спасательные устройства.

Специалисты проанализировали плотность дефибрилляторов в разных географических районах Великобритании, количество остановок сердца, а также частоту использования дефибрилляторов с апреля по сентябрь 2022 года.

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Результаты показали, что за шесть месяцев на востоке Англии произошло 1 649 остановок сердца. Дефибрилляторы общественного доступа были в пределах 500 м от места остановки сердца в 1 302 (79%) случаях, но использовались только в 132 (10%) случаях.

Исследователи говорят, что эти результаты подчеркивают необходимость лучшего обучения и осведомленности о дефибрилляторах, чтобы они использовались чаще.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження порятунок Серце
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