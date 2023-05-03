Наибольшее количество людей в Украине и мире умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Глобального бремени болезней (GBD), в 2019 году смертность от болезней сердца и кровеносных сосудов в Украине составила 64,3%.

Несмотря на неутешительную статистику, прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний можно замедлить или контролировать долгие годы, если придерживаться несложных, но действенных рекомендаций немедикаментозного характера.

Врач-кардиолог высшей категории Лариса Мищенко рассказывает о пяти правилах, которые помогут людям с болезнями сердца снизить риск осложнений, а другим — предупредить серьезные проблемы в будущем.

Правило 1. Начните вести здоровый образ жизни

Коррекция образа жизни является основой успешной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать развития атеросклеротических явлений и снизить риск инфаркта и инсульта, необходимо придерживаться простых требований.

Здоровое питание. Важно подчеркнуть, что речь идет не о диетах, а об изменении пищевых привычек на длительный период. Это поможет улучшить сердечно-сосудистое здоровье и уменьшить риск развития такой распространенной ныне болезни, как сахарный диабет.

Для этого ежедневный рацион должен распределяться так: 50% — овощи и фрукты; 25% — источники белков, которые могут быть получены не только из мяса, но и из растительных продуктов, в частности бобовых или орехов; остальные 25% — источники клетчатки, например, изделия с отрубями, макаронные изделия, крупы.

Пересмотреть пищевые привычки. Например, люди, которые имеют повышенное артериальное давление, должны ограничить количество соли в рационе до 5 г в сутки. Как это сделать? Во-первых, убрать соль со стола и недосаливать готовые продукты.

Также важно знать, какие продукты содержат скрытую соль, и минимизировать их употребление. В частности, это сыровяленые или копченые колбасы, сосиски, вареные колбасы, соленые орешки, чипсы и даже простой хлеб.

Отказаться от вредных привычек — курения и употребления алкоголя. Если раньше все говорили об отказе от злоупотребления алкоголем, то сейчас эксперты единогласно рекомендуют минимизировать его употребление в целом.

Однако некоторые исследования показывают, что небольшие дозы, например, один стакан пива или один бокал, то есть 50 мл сухого вина, могут оказать положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье, в частности на уровень артериального давления.

Не исключено, что это связано со снижением уровня стресса. Несмотря на это, необходимо понимать, что любая доза алкоголя все же может быть вредной для организма, поэтому необходимо существенно ограничить его употребление. Кроме того, важно полностью отказаться от любых видов курения.

Как можно больше двигаться. Рекомендуется уменьшить время, проведенное в сидячем положении, и ежедневно уделять как минимум 40-60 минут ходьбе в интенсивном или среднем темпе (в зависимости от собственных возможностей).

Также полезно выполнять аэробные упражнения или кардионагрузки.

Правило 2. Выполнять рекомендации врача и измерять давление

Пациенты, которые ответственно относятся к рекомендациям врача и придерживаются плана профилактики и лечения сердечно-сосудистых болезней, имеют большие шансы на благоприятное течение заболеваний и минимизацию рисков таких осложнений, как инфаркт или инсульт.

К сожалению, довольно часто люди самостоятельно корректируют назначения врача. Особенно это касается хронических заболеваний, когда лекарства нужно принимать длительное время, а иногда в течение всей жизни.

В такой ситуации важно не только точно придерживаться схемы лечения, но и обращаться к врачу в случае каких-либо вопросов, ухудшения самочувствия или жалоб на здоровье.

Стоит осознавать, что самостоятельное принятие решений о собственном здоровье может привести к негативным последствиям.

Кроме соблюдения схемы лечения, регулярного приема препаратов и своевременных визитов к врачу, пациент должен привлекаться к контролю терапии.

Особенно это касается людей с диагнозом артериальной гипертензии — самым распространенным неинфекционным заболеванием в мире, которым страдает каждый третий украинец старше 18 лет.

Если гипертензию не лечить и не удерживать давление ниже 140/90, это будет способствовать прогрессированию атеросклероза, развитию ишемической болезни сердца, стенокардии, может даже привести к осложнению — инфаркту или инсульту.

Чтобы предотвратить их развитие, людям с артериальной гипертензией необходимо регулярно измерять давление и контролировать ситуацию.

Как часто это стоит делать? Если пациент достиг целевого уровня давления — меньше 140/90, и принимает лекарства по назначению врача, достаточно измерять давление два раза в неделю.

Однако, если человек чувствует себя плохо или имеет какие-то необычные симптомы, необходимо немедленно выяснить, не связано ли это с колебанием давления.

Стоит помнить, что на повышение или снижение уровня давления могут влиять и внешние обстоятельства.

Если пациенту только подбирают правильную терапию, врач рекомендует измерять давление ежедневно, возможно, утром и вечером, чтобы убедиться в эффективности выбранного лечения.

Правило 3. Не забывайте о семейном враче и программе Доступные лекарства

Сейчас у каждого человека должен быть семейный врач, который разберется с симптомами вашей болезни и проведет первичную диагностику.

Если нужно, он может сам назначить лекарства и наблюдать, как они будут действовать. При возникновении сомнений, семейный врач направляет пациента к кардиологу или неврологу.

Важно знать, что в Украине действует правительственная программа Доступные лекарства, которая дает право людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно или с небольшой доплатой получить некоторые медикаменты по рецепту.

Также на первичном и вторичном звене медицинской помощи доступны бесплатные пакеты медицинских услуг диагностического направления. Не отказывайтесь от возможностей, которые гарантирует государство.

Правило 4. Знать признаки инфаркта и инсульта

Каждый человек, независимо от возраста, должен ориентироваться в признаках инфаркта и инсульта. Пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны знать, как немедленно вызвать скорую помощь. А дети должны научиться распознавать тревожные симптомы, чтобы вовремя помочь своим бабушке или дедушке.

В частности, инфаркт характеризуется невыносимой жгучей или давящей болью в грудине. Она не проходит после приема препаратов, например, валидола или нитроглицерина, и может длиться 20 минут и дольше.

Если боль становится все более интенсивной и сопровождается слабостью и потливостью, следует срочно вызвать скорую. И пусть вас не вводит в заблуждение давление — в некоторых случаях оно может быть не только повышенным, но и пониженным.

К основным признакам инсульта относятся: слабость в одной руке или в одной ноге, асимметрия лица, проблемы с речью, иногда возможно внезапное головокружение, которое трудно объяснить.

В обоих случаях нельзя терять ни одной минуты. Нужно немедленно вызвать скорую.

Чем раньше человек с инфарктом или инсультом попадет в больницу, тем больше шансов на то, что, применив современные методы лечения, врачи уменьшат риск осложнений и инвалидизации.

Правило 5. Вакцинироваться против гриппа и Covid-19

Вакцинация от сезонных болезней, включая грипп и Covid-19, способствует уменьшению развития инфаркта и инсульта, а также других сердечно-сосудистых осложнений.

Относительно гриппа это известно. Что же касается Covid-19, то многие исследования показали, что вакцинация однозначно уменьшает риск развития инфаркта или инсульта даже в случае заражения коронавирусом.

Кроме того, вакцинация, как правило, способствует облегченному течению заболевания Covid-19.

Именно поэтому врачи смело рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболевания, которые имеют сопутствующее ожирение или сахарный диабет, или болеют артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца или уже имели в анамнезе перенесенный инсульт, вакцинироваться от гриппа и Covid-19 и уберечь себя от тяжелого течения заболеваний, осложнений и даже смерти.