Найбільша кількість людей в Україні та світі помирає від серцево-судинних захворювань. За даними Глобального тягаря хвороб (GBD), у 2019 році смертність від хвороб серця та кровоносних судин в Україні становила 64,3%.

Попри невтішну статистику, прогресування серцево-судинних захворювань можна уповільнити або контролювати довгі роки, якщо дотримуватися нескладних, але дієвих рекомендацій немедикаментозного характеру.

Лікарка-кардіолог вищої категорії Лариса Міщенко розповідає про п’ять правил, які допоможуть людям із хворобами серця знизити ризик ускладнень, а іншим – попередити серйозні проблеми у майбутньому.

Правило 1. Почніть вести здоровий спосіб життя

Корекція способу життя є основою успішної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Щоб уникнути розвитку атеросклеротичних явищ та знизити ризик інфаркту та інсульту, необхідно дотримуватися простих вимог.

Здорове харчування. Важливо підкреслити, що йдеться не про дієти, а про зміну харчових звичок на тривалий період. Це допоможе покращити серцево-судинне здоров’я та зменшити ризик розвитку такої поширеної нині хвороби, як цукровий діабет.

Для цього щоденний раціон має розподілятися так: 50% – овочі та фрукти; 25% – джерела білків, які можуть бути отримані не тільки з м’яса, а й з рослинних продуктів, зокрема бобових або горіхів; інші 25% – джерела клітковини, як-от вироби з висівками, макаронні вироби, крупи.

Переглянути харчові звички. Наприклад, люди, які мають підвищений артеріальний тиск, повинні обмежити кількість солі в раціоні до 5 г на добу. Як це зробити? По-перше, прибрати сіль зі столу та недосолювати готові продукти.

Також важливо знати, які продукти містять приховану сіль, та мінімізувати їх вживання. Зокрема, це сиров’ялені або копчені ковбаси, сосиски, варені ковбаси, солоні горішки, чипси і навіть простий хліб.

Відмовитися від шкідливих звичок – куріння та вживання алкоголю. Якщо раніше всі говорили про відмову від зловживання алкоголем, то зараз експерти одноголосно рекомендують мінімізувати його вживання в цілому.

Проте деякі дослідження показують, що невеликі дози, як-от одна склянка пива або один келих, тобто 50 мл, сухого вина, можуть мати позитивний вплив на серцево-судинне здоров’я, зокрема на рівень артеріального тиску.

Не виключено, що це пов’язано зі зниженням рівня стресу. Попри це, необхідно розуміти, що будь-яка доза алкоголю все ж може бути шкідливою для організму, тому необхідно суттєво обмежити його вживання. Крім того, важливо повністю відмовитися від будь-яких видів куріння.

Якомога більше рухатися. Рекомендовано зменшити час, проведений у сидячому положенні, та щоденно приділяти щойнайменше 40-60 хв ходьбі в інтенсивному або середньому темпі (залежно від власних можливостей).

Також корисно виконувати аеробні вправи або кардіонавантаження.

Правило 2. Виконувати рекомендації лікаря та вимірювати тиск

Пацієнти, які відповідально ставляться до рекомендацій лікаря та дотримуються плану профілактики та лікування серцево-судинних хвороб, мають більші шанси на сприятливий перебіг захворювань та мінімізацію ризиків таких ускладнень, як інфаркт або інсульт.

На жаль, досить часто люди самостійно коригують призначення лікаря. Особливо це стосується хронічних захворювань, коли ліки потрібно приймати тривалий час, а іноді протягом усього життя.

У такій ситуації важливо не тільки точно дотримуватися схеми лікування, а й звертатися до лікаря у разі будь-яких запитань, погіршення самопочуття чи скарг на здоров’я.

Варто усвідомлювати, що самостійне ухвалення рішень про власне здоров’я може призвести до негативних наслідків.

Окрім дотримання схеми лікування, регулярного прийому препаратів та вчасних візитів до лікаря, пацієнт повинен залучатися до контролю терапії.

Особливо це стосується людей з діагнозом артеріальної гіпертензії – найпоширенішим неінфекційним захворюванням у світі, на яке страждає кожен третій українець старше 18 років.

Якщо гіпертензію не лікувати та не утримувати тиск нижче за 140/90, це сприятиме прогресуванню атеросклерозу, розвитку ішемічної хвороби серця, стенокардії, може навіть призвести до ускладнення – інфаркту або інсульту.

Щоб запобігти їх розвитку, людям з артеріальною гіпертензією необхідно регулярно вимірювати тиск та контролювати ситуацію.

Як часто це варто робити? Якщо пацієнт досяг цільового рівня тиску – меншого за 140/90, і приймає ліки за призначенням лікаря, достатньо вимірюваяти тиск двічі на тиждень.

Однак, якщо людина почувається погано або має якісь незвичні симптоми, необхідно негайно з’ясувати, чи не пов’язано це з коливанням тиску.

Варто пам’ятати, що на підвищення або зниження рівня тиску можуть впливати і зовнішні обставини.

Якщо пацієнту лише підбирають правильну терапію, лікар рекомендує вимірювати тиск щодня, можливо, зранку та ввечері, щоб переконатися в ефективності обраного лікування.

Правило 3. Не забувайте про сімейного лікаря та програму Доступні ліки

Зараз у кожної людини мусить бути сімейний лікар, який розбереться з симптомами вашої хвороби та проведе первинну діагностику.

Якщо потрібно, він може сам призначити ліки та спостерігати, як вони діятимуть. При виникненні сумнівів, сімейний лікар направляє пацієнта до кардіолога чи невролога.

Важливо знати, що в Україні діє урядова програма Доступні ліки, яка надає право людям з серцево-судинними захворюваннями безоплатно чи з невеликою доплатою отримати деякі медикаменти за рецептом.

Також на первинній та вторинній ланці медичної допомоги доступні безоплатні пакети медичних послуг діагностичного напряму. Не відмовляйтеся від можливостей, які гарантує держава.

Правило 4. Знати ознаки інфаркту й інсульту

Кожна людина, незалежно від віку, має орієнтуватися в ознаках інфаркту та інсульту. Літні люди з серцево-судиннми захворюваннями повинні знати, як негайно викликати швидку допомогу. А діти мусять навчитися розпізнавати тривожні симптоми, щоб вчасно допомогти своїм бабусі чи дідусю.

Зокрема, інфаркт характеризується нестерпним пекучим або давлячим болем у грудині. Він не проходить після прийому препаратів, наприклад, валідолу чи нітрогліцерину, та може тривати 20 хв і довше.

Якщо біль стає дедалі інтенсивнішим і супроводжується слабкістю та спітнілістю, варто терміново викликати швидку. І нехай вас не вводить в оману тиск – у деяких випадках він може бути не лише підвищеним, а й зниженим.

До основних ознак інсульту належать: слабкість в одній руці або в одній нозі, асиметрія обличчя, проблеми з мовою, іноді можливе раптове запаморочення, яке важко пояснити.

В обох випадках не можна гаяти жодної хвилини. Потрібно негайно викликати швидку.

Чим раніше людина з інфарктом або інсультом потрапить до лікарні, тим більше шансів на те, що, застосувавши сучасні методи лікування, лікарі зменшать ризик ускладнень та інвалідизації.

Правило 5. Вакцинуватися проти грипу та Covid-19

Вакцинація від сезонних хвороб, включно з грипом та Covid-19, сприяє зменшенню розвитку інфаркту та інсульту, а також інших серцево-судинних ускладнень.

Стосовно грипу це відомо. Що ж стосується Covid-19, то багато досліджень показали, що вакцинація однозначно зменшує ризик розвитку інфаркту або інсульту навіть у випадку зараження коронавірусом.

Крім того, вакцинація, як правило, сприяє полегшеному перебігу захворювання на Covid-19.

Саме тому лікарі сміливо рекомендують людям із серцево-судинними захворювання, які мають супутнє ожиріння чи цукровий діабет, або хворіють на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця чи вже мали в анамнезі перенесений інсульт, вакцинуватися від грипу та Covid-19 і вберегти себе від важкого перебігу захворювань, ускладнень та навіть смерті.