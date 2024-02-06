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В одном из отелей Киева вспышка кишечной инфекции: шестеро госпитализированных

6 февраля 2024, 15:08
Валентина Андрейко журналіст
туалетний папір
Источник: Unsplash

Начато эпидемиологическое расследование вспышки кишечной инфекции в одном из столичных отелей.

Кишечная инфекция поразила жильцов отеля

5 февраля в Киевский городской центр контроля и профилактики болезней поступило экстренное сообщение о том, что в больницу доставлены шесть жильцов одного из отелей с признаками острой кишечной инфекции.

Сейчас все они находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.

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Врачи и специалисты центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

О вспышке проинформированы Госпродпотребслужба в г. Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.

По результатам эпидемиологического расследования будут приняты соответствующие меры. Установят также обстоятельства, при которых случилось заражение.

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Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

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