Начато эпидемиологическое расследование вспышки кишечной инфекции в одном из столичных отелей.

Кишечная инфекция поразила жильцов отеля

5 февраля в Киевский городской центр контроля и профилактики болезней поступило экстренное сообщение о том, что в больницу доставлены шесть жильцов одного из отелей с признаками острой кишечной инфекции.

Сейчас все они находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.

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Врачи и специалисты центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

О вспышке проинформированы Госпродпотребслужба в г. Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.

По результатам эпидемиологического расследования будут приняты соответствующие меры. Установят также обстоятельства, при которых случилось заражение.

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб