Начато эпидемиологическое расследование вспышки кишечной инфекции в одном из столичных отелей.
Кишечная инфекция поразила жильцов отеля
5 февраля в Киевский городской центр контроля и профилактики болезней поступило экстренное сообщение о том, что в больницу доставлены шесть жильцов одного из отелей с признаками острой кишечной инфекции.
Сейчас все они находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.
Врачи и специалисты центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.
О вспышке проинформированы Госпродпотребслужба в г. Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.
По результатам эпидемиологического расследования будут приняты соответствующие меры. Установят также обстоятельства, при которых случилось заражение.
Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб