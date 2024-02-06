Розпочато епідеміологічне розслідування щодо спалаху кишкової інфекції в одному зі столичних готелів.

Кишкова інфекція вразила мешканців готелю

5 лютого до Київського міського центру контролю та профілактики хвороб надійшло екстрене повідомлення про те, що в лікарню доставлені шестеро мешканців одного з готелів з ознаками гострої кишкової інфекції.

Наразі всі вони перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці.

Зараз дивляться

Лікарі та фахівці центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Про спалах проінформовані Держпродспоживслужба в м. Києві та Департамент охорони здоров’я КМДА.

За результатами епідеміологічного розслідування буде вжито відповідних заходів. Встановлять також, за яких обставин сталося зараження.

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб